Джокович проводит 860-ю неделю в топ-5 рейтинга ATP, побив рекорд Федерера

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проводит 860-ю неделю в топ-5 рейтинга ATP. Серб превзошёл рекорд швейцарца Роджера Федерера, составлявший 859 недель.

Отметим, что 428 недель Джокович провёл в топ-5 в качестве первой ракетки мира. На второй строчке мирового рейтинга серб провёл 171 неделю, на третьей — 167, на четвёртой — 59 и на пятой — 35.

В этом сезоне последний раз Новак Джокович выходил на корт на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где уступил Джеку Дрейперу в четвёртом круге со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (5:7). После этого серб пропустил соревнования в Майами, Монте-Карло и Мадриде.