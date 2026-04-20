«Немного устала после последних матчей». Мухова оценила свою игру на турнире в Штутгарте
Поделиться
11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова оценила свою игру на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финале она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 5:7, 1:6.
Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
2
Елена Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
12
Каролина Мухова
«Да, это была действительно хорошая неделя для меня. Я обыграла игроков, которых никогда раньше не побеждала. У меня были непростые матчи. Для меня это был своего рода первый турнир на грунте, своего рода подготовка.
Конечно, я могла бы сыграть немного лучше, но должна отдать должное Елене. Думаю, она играла действительно хорошо, очень быстро. Возможно, я немного устала после двух последних матчей, которые сыграла здесь, но все заслуги принадлежат ей», — сказала Мухова на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 апреля 2026
-
13:52
-
13:46
-
13:20
-
13:09
-
12:56
-
12:52
-
12:44
-
12:35
-
11:56
-
11:22
-
11:10
-
10:56
-
10:48
-
10:44
-
10:29
-
09:59
-
09:51
-
09:41
-
09:28
-
07:44
-
07:30
-
00:53
-
00:47
-
00:30
-
00:17
-
00:02
- 19 апреля 2026
-
23:53
-
23:44
-
23:35
-
23:15
-
23:03
-
22:54
-
22:41
-
22:27
-
21:52