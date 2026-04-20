«Немного устала после последних матчей». Мухова оценила свою игру на турнире в Штутгарте

11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова оценила свою игру на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финале она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 5:7, 1:6.

«Да, это была действительно хорошая неделя для меня. Я обыграла игроков, которых никогда раньше не побеждала. У меня были непростые матчи. Для меня это был своего рода первый турнир на грунте, своего рода подготовка.

Конечно, я могла бы сыграть немного лучше, но должна отдать должное Елене. Думаю, она играла действительно хорошо, очень быстро. Возможно, я немного устала после двух последних матчей, которые сыграла здесь, но все заслуги принадлежат ей», — сказала Мухова на пресс-конференции.