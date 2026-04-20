Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Немного устала после последних матчей». Мухова оценила свою игру на турнире в Штутгарте

Комментарии

11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова оценила свою игру на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финале она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 5:7, 1:6.

Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Каролина Мухова
12
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Да, это была действительно хорошая неделя для меня. Я обыграла игроков, которых никогда раньше не побеждала. У меня были непростые матчи. Для меня это был своего рода первый турнир на грунте, своего рода подготовка.

Конечно, я могла бы сыграть немного лучше, но должна отдать должное Елене. Думаю, она играла действительно хорошо, очень быстро. Возможно, я немного устала после двух последних матчей, которые сыграла здесь, но все заслуги принадлежат ей», — сказала Мухова на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android