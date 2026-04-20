Каролина Мухова: нужно будет немного подкорректировать технику на других грунтовых кортах

11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, поможет ли выступление на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) на оставшейся части грунтового сезона.

— Теперь, когда оставшаяся часть сезона проходит на открытом воздухе, как вы думаете, этот турнир помог вам освоиться на грунте и продвинуться дальше?

— Я бы сказала, что грунт здесь немного специфический. Он немного отличается от того, что был на других турнирах, но в целом движение, скольжение — это всё ещё основа, всё то же самое, что и на следующих турнирах. Так что, думаю, теперь нужно будет лишь немного подкорректировать технику на других грунтовых кортах. Но я считаю, что это была действительно хорошая, очень хорошая подготовка, — сказала Мухова на пресс-конференции.

Отметим, что Каролина Мухова снялась с «тысячника» в Мадриде.