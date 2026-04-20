Директор «Мастерса» в Мадриде высказался об участии Алькараса в ближайших турнирах

Директор «Мастерса» в Мадриде и бывший теннисист Фелисьяно Лопес высказался об участии второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в ближайших грунтовых турнирах после травмы запястья, из-за которой он был вынужден сняться в ходе турнира АТР-500 в Барселоне.

Алькарас не примет участия в «Мастерсе» в столице Испании, который стартует 22 апреля. На следующем за ним турнире АТР-1000 в Риме испанец тоже не выступит с наибольшей долей вероятности.

«Его участие в «Мастерсе» в Риме мне кажется практически невозможным. Дай бог будет участвовать в «Ролан Гаррос», — цитирует Лопеса Punto de Break.

В 2026 году Алькарас завоевал два титула, выиграв Australian Open и «пятисотник» в Дохе.