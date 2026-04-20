«Стараюсь балансировать, чтобы играть все эти турниры». Мухова — о физическом состоянии

11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова после финала турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) рассказала о своём физическом состоянии.

— У вас было много травм в последние пару лет. Как физически вы себя чувствуете в последние недели, месяц?

— Да, стараюсь балансировать. Знаете, никогда не угадаешь, когда что случится, но я работаю над этим, укрепляю тело, и в целом в этом году чувствую себя хорошо — всегда есть мелкие проблемы, но это нормально. Стараюсь балансировать, чтобы играть все эти турниры. Пока всё хорошо.

— С запястьями очень сложно. У многих теннисистов проблемы всю карьеру, и приходится заканчивать. Это то, над чем вам ещё нужно работать, дополнительно тренироваться физически или что-то в этом роде?

— Да, однозначно. Особенно сейчас на грунте. Знаете, мячи тяжелее. Так что сейчас чуть чувствительнее, я бы сказала. Иногда приходится притормозить, дать правильный отдых, реабилитацию, упражнения и просто стараться держать всё в здоровье, — сказала Мухова на пресс-конференции.