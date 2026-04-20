Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Стараюсь балансировать, чтобы играть все эти турниры». Мухова — о физическом состоянии

«Стараюсь балансировать, чтобы играть все эти турниры». Мухова — о физическом состоянии
Комментарии

11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова после финала турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) рассказала о своём физическом состоянии.

У вас было много травм в последние пару лет. Как физически вы себя чувствуете в последние недели, месяц?
— Да, стараюсь балансировать. Знаете, никогда не угадаешь, когда что случится, но я работаю над этим, укрепляю тело, и в целом в этом году чувствую себя хорошо — всегда есть мелкие проблемы, но это нормально. Стараюсь балансировать, чтобы играть все эти турниры. Пока всё хорошо.

— С запястьями очень сложно. У многих теннисистов проблемы всю карьеру, и приходится заканчивать. Это то, над чем вам ещё нужно работать, дополнительно тренироваться физически или что-то в этом роде?
— Да, однозначно. Особенно сейчас на грунте. Знаете, мячи тяжелее. Так что сейчас чуть чувствительнее, я бы сказала. Иногда приходится притормозить, дать правильный отдых, реабилитацию, упражнения и просто стараться держать всё в здоровье, — сказала Мухова на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android