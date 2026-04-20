«Очень рада, что эти матчи в активе». Мухова — об опыте игры с теннисистками из топ-10

11-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, какой опыт она выносит из матчей с игроками из топ-10 рейтинга WTA.

— Просто оценка от вас: вы прошли матчи против Свитолиной, Гауфф, теперь Рыбакиной — три топ-10, три игрока в отличной форме. Вы сыграли потрясающе, дошли до финала и шли на равных с Рыбакиной. Что эти матчи дают вам в плане опыта и ценности?

— Думаю, это даёт максимум опыта и того, чему можно научиться. Это лучшие игроки, так что уже играть против них — это опыт и уроки для моей игры, их игры и всего такого. Я очень рада, что эти матчи в активе, даже сегодняшний. Буду брать из него только позитив, — сказала Мухова на пресс-конференции.