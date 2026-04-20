Среди французов только Ноа завоевал больше титулов на грунте до 22 лет, чем Фис

25-я ракетка мира 21-летний французский теннисист Артюр Фис завоевал третий титул на грунте. Среди французских игроков только Янник Ноа (пять) выиграл больше титулов ATP на грунте до 22 лет, чем Фис в Открытую эру, обойдя Анри Леконта и Тьерри Тулана (по два).

В воскресенье, 19 апреля, в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) он обыграл россиянина Андрея Рублёва (12-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Титул в Барселоне стал для Фиса четвёртым в карьере и первым в сезоне. Он также первый француз, которому удалось победить в Барселоне с 1985 года. Титул соревнований в Барселоне позволит представителю Франции Артюру Фису подняться с 30-й строчки мирового рейтинга на 25-ю.