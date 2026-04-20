Главная Теннис Новости

Среди французов только Ноа завоевал больше титулов на грунте до 22 лет, чем Фис

Среди французов только Ноа завоевал больше титулов на грунте до 22 лет, чем Фис
25-я ракетка мира 21-летний французский теннисист Артюр Фис завоевал третий титул на грунте. Среди французских игроков только Янник Ноа (пять) выиграл больше титулов ATP на грунте до 22 лет, чем Фис в Открытую эру, обойдя Анри Леконта и Тьерри Тулана (по два).

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Артюр Фис
30
Франция
Артюр Фис
А. Фис

В воскресенье, 19 апреля, в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) он обыграл россиянина Андрея Рублёва (12-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Титул в Барселоне стал для Фиса четвёртым в карьере и первым в сезоне. Он также первый француз, которому удалось победить в Барселоне с 1985 года. Титул соревнований в Барселоне позволит представителю Франции Артюру Фису подняться с 30-й строчки мирового рейтинга на 25-ю.

Материалы по теме
Артюр Фис завоевал третий титул на грунте в карьере
