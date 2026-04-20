Джек Дрейпер снялся с «Мастерса» в Мадриде

28-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер пропустит предстоящий «Мастерс», который стартует в Мадриде 22 апреля. В прошлом году он становился финалистом турнира.

Ранее спортсмен покинул «пятисотник» в Барселоне во время матча с аргентинцем Томасом Этчеверри в первом круге турнира. Встреча дошла до третьего сета при результате 3:6, 6:3. В решающей партии спортсмены успели доиграть до счёта 4:1 в пользу аргентинца, после чего Дрейпер принял решение о снятии с матча. Сообщается, что британца побеспокоило правое колено. В сентябре 2025 года спортсмен досрочно завершал сезон из-за травмы руки.

Также известно, что «Мастерс» в Мадриде из-за травмы пропустит вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

