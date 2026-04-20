Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв опубликовал пост после поражения в финале «пятисотника» в Барселоне

Андрей Рублёв опубликовал пост после поражения в финале «пятисотника» в Барселоне
Комментарии

12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, уступивший в финале «пятисотника» в Барселоне французу Артюру Фису, занимающему в мировом рейтинге 25-е место, опубликовал у себя на странице в соцсети пост по итогам турнира.

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Артюр Фис
30
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Фото: Xavi Urgeles/Zuma/ТАСС

Фото: Xavi Urgeles/Zuma/ТАСС

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Спасибо, Барселона, за особую неделю», — подписал Рублёв несколько фото, где запечатлён с полученным трофеем, бутылкой напитка и Артюром Фисом.

Выход в финал турнира помог Рублёву подняться в рейтинге ATP с 15-го места на 12-е. Далее россиянин выступит на «Мастерсе» в Мадриде, который пройдёт с 22 апреля по 3 мая. Действующий чемпион соревнований — норвежец Каспер Рууд.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android