Бывший тренер Медведева был замечен на тренировке Хуркача в Мадриде

Бывший тренер Медведева был замечен на тренировке Хуркача в Мадриде
Французский тренер по теннису Жиль Сервара, известный по сотрудничеству с победителем US Open — 2021 россиянином Даниилом Медведевым, был замечен на тренировке 63-й ракетки мира польского теннисиста Хуберта Хуркача перед «Мастерсом» в Мадриде.

Ранее Хуркач завершил работу с Николасом Массу. Об официальном сотрудничестве Сервара и Хуркача объявлено не было.

«Мастерс» в Мадриде начнётся 22 апреля. Хуркач стартовый матч сыграет с квалифаером.

В конце августа 2025 года Даниил Медведев прекратил сотрудничество с Жилем Сервара, у которого тренировался восемь лет. В его новую команду вошли Томас Юханссон и Рохан Гётцке.

