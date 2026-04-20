Пегула отреагировала на видео, где болельщики «Баффало» празднуют гол Самуэльссона

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула отреагировала у себя на странице в соцсети на видео, где болельщики клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» под снегопадом празднуют гол защитника Маттиаса Самуэльссона в первом матче серии 1/8 плей-офф с «Бостон Брюинз». Самуэльссон вывел команду вперёд и сделал счёт 3:2.

«Не могу поверить, что я в Европе, когда происходит такое! Есть страх упустить нечто важное… Нет ничего лучше хоккея в плей-офф. Вперёд, «Баффало»!» — написала Пегула у себя на странице в соцсети.

Пегула родилась в Баффало, а её родители являются владельцами хоккейного клуба из этого города. 21 апреля стартует «тысячник» в Мадриде, в котором теннисистка примет участие.