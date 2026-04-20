Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула отреагировала на видео, где болельщики «Баффало» празднуют гол Самуэльссона

Комментарии

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула отреагировала у себя на странице в соцсети на видео, где болельщики клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» под снегопадом празднуют гол защитника Маттиаса Самуэльссона в первом матче серии 1/8 плей-офф с «Бостон Брюинз». Самуэльссон вывел команду вперёд и сделал счёт 3:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Пастрняк, Задоров) – 10:52     0:2 Линдхольм (Гики, Пастрняк) – 41:08     1:2 Томпсон (Кребс) – 52:01     2:2 Томпсон (Так) – 55:44     3:2 Самуэльссон (Куинн) – 56:36     4:2 Так (Томпсон, Пауэр) – 58:48     4:3 Пастрняк (Заха, Гики) – 59:52 (pp)    

«Не могу поверить, что я в Европе, когда происходит такое! Есть страх упустить нечто важное… Нет ничего лучше хоккея в плей-офф. Вперёд, «Баффало»!» — написала Пегула у себя на странице в соцсети.

Пегула родилась в Баффало, а её родители являются владельцами хоккейного клуба из этого города. 21 апреля стартует «тысячник» в Мадриде, в котором теннисистка примет участие.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android