Пегула отреагировала на видео, где болельщики «Баффало» празднуют гол Самуэльссона
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула отреагировала у себя на странице в соцсети на видео, где болельщики клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» под снегопадом празднуют гол защитника Маттиаса Самуэльссона в первом матче серии 1/8 плей-офф с «Бостон Брюинз». Самуэльссон вывел команду вперёд и сделал счёт 3:2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Пастрняк, Задоров) – 10:52 0:2 Линдхольм (Гики, Пастрняк) – 41:08 1:2 Томпсон (Кребс) – 52:01 2:2 Томпсон (Так) – 55:44 3:2 Самуэльссон (Куинн) – 56:36 4:2 Так (Томпсон, Пауэр) – 58:48 4:3 Пастрняк (Заха, Гики) – 59:52 (pp)
«Не могу поверить, что я в Европе, когда происходит такое! Есть страх упустить нечто важное… Нет ничего лучше хоккея в плей-офф. Вперёд, «Баффало»!» — написала Пегула у себя на странице в соцсети.
Пегула родилась в Баффало, а её родители являются владельцами хоккейного клуба из этого города. 21 апреля стартует «тысячник» в Мадриде, в котором теннисистка примет участие.
