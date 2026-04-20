Жиль Сервара стал новым тренером Хуберта Хуркача — TVP Sport

Французский тренер по теннису Жиль Сервара, известный по работе с чемпионом US Open — 2021 россиянином Даниилом Медведевым, стал тренером 63-й ракетки мира польского теннисиста Хуберта Хуркача. Об этом сообщает TVP Sport.

Ранее Сервара был замечен на тренировке Хуркача перед «Мастерсом» в Мадриде, который стартует 22 апреля. Поляк стартовый матч сыграет с квалифаером. Источник также сообщает, что к команде Хуркача в качестве консультанта присоединится Иван Лендл.

Ранее Хуберт Хуркач прекратил сотрудничество с Николасом Массу, а Сервара спустя несколько месяцев после начала совместной работы объявил о разрыве с американцем Нишешем Басаваредди.

