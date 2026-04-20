Паула Бадоса рассказала, как любит проводить время вне тенниса

103-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о своих хобби и времяпрепровождении вне спорта.

«У меня много хобби. К счастью, мне нравится делать разные вещи, всегда об этом говорю и думаю, что вы тоже это видите. Мне нравится, например, потанцевать или погулять — в этом плане я очень неприхотлива. Люблю читать, мне нравятся книги о самопомощи, так как они, мне кажется, очень мне помогают по жизни. Таким образом, я занимаюсь всем понемногу. Мне также нравится проводить время с близкими, особенно когда я в Мадриде – это бывает не так часто. Пытаюсь найти время для всего», — приводит слова Бадосы Punto de Break.