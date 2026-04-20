«Никогда не видел его таким сильным». Борис Беккер — о форме Янника Синнера

«Никогда не видел его таким сильным». Борис Беккер — о форме Янника Синнера
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер восхитился текущей формой первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Беккер считает Янника претендентом на титул «Мастерса» в Мадриде.

«Сейчас Синнер демонстрирует свой лучший теннис. Я никогда не видел его таким сильным, как сейчас. Выиграть «Солнечный дубль» [Индиан-Уэллс и Майами], а затем вернуться в Европу на грунт, победить в Монте-Карло, практически не отдав ни одного сета – это невероятно. Он в потрясающей форме, и я думаю, что он может выиграть и в Мадриде, особенно теперь, когда Алькарас травмирован», — приводит слова Беккера Eurosport.it.

