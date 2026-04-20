Андреева раскрыла, какое значение для неё имеет победа в Линце на старте сезона на грунте

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева оценила свою победу на турнире WTA-500 в Линце (Австрия) на старте грунтового сезона.

«На самом деле, начать грунтовый сезон с титула очень солидно именно для меня. Я в целом очень рада тому, как там играла, в каких-то матчах я чувствовала, что мой теннис, может быть, не на самом высоком уровне, но, мне кажется, в Линце я показала самой себе, что могу выигрывать матчи с любого счёта: проигрывая первый сет или второй. Мне показалось, что тот турнир был чисто сосредоточен на том, как я ментально буду подходить к каждому матчу и как я буду играть. И даже для меня лично было важно не то, как именно я играю на корте, какой у меня уровень игры, а больше, как я борюсь за каждый мяч, как потом в конце понимаю, что можно выиграть вообще с любого счёта. Также проиграть можно с любого счёта, но именно эта неделя показала, что я могу выиграть с любого счёта», — сказала Мирра в видео на YouTube-канале «Больше!».

