Мирра Андреева рассказала, как себя чувствует перед стартом на «тысячнике» в Мадриде

Мирра Андреева рассказала, как себя чувствует перед стартом на «тысячнике» в Мадриде
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась настроем перед стартом на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— Мирра, как себя ощущаешь перед этим грунтовым «тысячником»?
— У меня много хороших воспоминаний о Мадриде, и я всегда рада возвращаться на этот турнир. Я счастлива быть здесь — сегодня впервые тут тренировалась. Тренировка прошла хорошо. Хорошие ощущения, хорошая атмосфера.

— Насколько важен турнир в Мадриде, чтобы быть в форме на весь оставшийся грунтовый сезон?
— Не думаю, что этот турнир так сильно отличается от предыдущих. Конечно, это первый «тысячник» на грунте, и, чтобы быть в форме, тебе просто надо хорошо подготовиться к грунту. Я чуть больше времени проводила в тренажёрном зале, было похоже на маленькую предсезонку. Я сделала много всего, прежде чем ступить на грунт и играть первые турниры на этом покрытии. Так что довольно важно подготовиться к грунту и потом уже смотреть, как ты себя чувствуешь, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

«Слушаю подкасты и собираю алмазную мозаику». Мирра — перед первым «тысячником» на грунте
