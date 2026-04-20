Мирра Андреева: надеюсь, в моей карьере не наступит момент, когда нужен будет перерыв

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, насколько тяжело переносит давление в WTA-туре.

«Конечно, это нелегко, но, я думаю, со временем это нужно принять, со временем ты понимаешь, как с этим справляться. Возможно, для некоторых это тяжело, и поэтому они берут перерыв от тенниса. Я думаю, что если они чувствуют, что надо это сделать, то это правильное решение, поскольку только ты знаешь, что тебе нужно. Конечно, непросто весь год путешествовать, редко видеть семью, всё время быть со своей командой или вообще в одиночку. Это не самый лёгкий спорт. Но я понимаю, что это вроде жертвы. Я не так долго в туре, но пока с этим справлялась и надеюсь, что в моей карьере не наступит момент, когда нужно будет сделать перерыв. Надеюсь, всё будет идти гладко», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.