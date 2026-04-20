Мирра Андреева объяснила, почему не смогла обыграть Елену Рыбакину в Штутгарте

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проанализировала своё поражение (5:7, 1:6) от второй ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной в полуфинале турнира WTA-500 в Штутгарте.

«В первом сете всё было близко, 2:4 с брейком я проигрывала, потом сравняла счёт, потом уже играли по подачам до того момента, конечно, пока она не брейканула в последний раз в первом сете. Конечно, у Лены сейчас очень высокий уровень игры, она, мне кажется, стала играть более стабильно, так же агрессивно.

И, мне кажется, сейчас она как будто к каждому игроку подходит более индивидуально и как-то строит свой план, по моим ощущениям, отталкиваясь от игрока. Я чувствовала, что, конечно, с прошлого матча она поменяла немного тактику против меня. Я поняла это уже потом, совсем поздно, после матча, но лучше понять в целом, чем не понять.

И да, конечно, у неё очень стабильная была подача, сложно было принимать, а также очень стабильно она играла сзади, почти без ошибок, очень плотно, длинно. Не знаю, сказалась ли на мне усталость за прошлые матчи, которые я сыграла, но, мне кажется, это больше было даже из-за того, что мне не получилось реализовать то, что я планировала перед поединком. Потом во втором сете я вроде пыталась-пыталась и просто чувствовала, что не идёт. Она как будто знает, что я буду делать, как я буду играть, и мне кажется, потом она уже совсем, прям очень хорошо играла, просто супер. Надо просто принять и стараться сделать выводы, если в следующий раз буду против неё играть», — сказала Мирра в видео на YouTube-канале «Больше!».