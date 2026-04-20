«Увидела много рекламы в соцсетях». Мирра Андреева рассказала о своём новом увлечении

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своём новом увлечении вне корта.

— Я нашла себе новое хобби. Сейчас популярна алмазная мозаика, и я себе их купила четыре штуки, причём уже три закончила. Я стараюсь не покупать большие наборы, потому что не знаю, куда их ставить или вешать в доме, так что стараюсь покупать маленькие картины и могу провести за ними три часа, прикрепляя стразы. Я включаю подкаст или интервью и слушаю, пока собираю мозаику.

— Как ты об этом узнала?

— Я просто увидела много рекламы в соцсетях и захотела попробовать — купила одну маленькую, и мне понравилось, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.