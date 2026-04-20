«Гордилась собой недолгое время». Мирра Андреева — о победе над Швёнтек в Штутгарте

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проанализировала свою победу над полькой Игой Швёнтек в четвертьфинале турнира WTA-500 в Штутгарте.
«Со Швёнток матч получился непростой. Когда закончился первый сет, который я проиграла, я посмотрела, мы играли 55 минут, а счёт – 3:6. Я подумала: блин, ещё второй сет так играть, если планирую выигрывать, тогда ещё и третий. Потом, конечно, я забыла про это всё, про время, просто так мысль промелькнула в голове.
Матч был тяжёлый, чувствовалось, что она работала и над вращением больше, и пыталась играть более активно, и более вариативно – тоже. Добавила какие-то новые штучки в свой теннис. Однако мне казалось, что, если я просто продолжу играть стабильно, но в то же время не ждать ошибок от неё и пытаться играть агрессивно, то тогда в целом вроде всё должно быть хорошо. И вот так и получилось. Потом, во втором и в третьем сете, мне кажется, я начала играть более агрессивно и стала допускать меньше ошибок, и в какой-то момент я просто почувствовала, что она стала допускать больше ошибок, невынужденных именно. Мне кажется, вот эта комбинация принесла мне победу. Я была очень рада, гордилась собой недолгое время (улыбается)», — сказала Мирра в видео на YouTube-канале «Больше!».
- 20 апреля 2026
-
19:57
-
19:31
-
19:25
-
18:46
-
18:41
-
18:26
-
18:21
-
18:04
-
17:57
-
17:51
-
17:24
-
16:33
-
15:52
-
15:26
-
15:06
-
14:45
-
14:15
-
13:52
-
13:46
-
13:20
-
13:09
-
12:56
-
12:52
-
12:44
-
12:35
-
11:56
-
11:22
-
11:10
-
10:56
-
10:48
-
10:44
-
10:29
-
09:59
-
09:51
-
09:41