«Гордилась собой недолгое время». Мирра Андреева — о победе над Швёнтек в Штутгарте

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проанализировала свою победу над полькой Игой Швёнтек в четвертьфинале турнира WTA-500 в Штутгарте.

Штутгарт. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 18:20 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Со Швёнток матч получился непростой. Когда закончился первый сет, который я проиграла, я посмотрела, мы играли 55 минут, а счёт – 3:6. Я подумала: блин, ещё второй сет так играть, если планирую выигрывать, тогда ещё и третий. Потом, конечно, я забыла про это всё, про время, просто так мысль промелькнула в голове.

Матч был тяжёлый, чувствовалось, что она работала и над вращением больше, и пыталась играть более активно, и более вариативно – тоже. Добавила какие-то новые штучки в свой теннис. Однако мне казалось, что, если я просто продолжу играть стабильно, но в то же время не ждать ошибок от неё и пытаться играть агрессивно, то тогда в целом вроде всё должно быть хорошо. И вот так и получилось. Потом, во втором и в третьем сете, мне кажется, я начала играть более агрессивно и стала допускать меньше ошибок, и в какой-то момент я просто почувствовала, что она стала допускать больше ошибок, невынужденных именно. Мне кажется, вот эта комбинация принесла мне победу. Я была очень рада, гордилась собой недолгое время (улыбается)», — сказала Мирра в видео на YouTube-канале «Больше!».

«Слушаю подкасты и собираю алмазную мозаику». Мирра — перед первым «тысячником» на грунте
