Анастасия Павлюченкова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Мадриде

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 116-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал квалификации грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом матче квалификации 34-летняя Павлюченкова (20) со счётом 6:3, 6:2 обыграла болгарку Викторию Томову (156-й номер рейтинга WTA). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 3 минуты. За место в основной сетке соревнований Павлюченкова сразится с 53-й ракеткой мира украинкой Юлией Стародубцевой (1).

Также успешный старт в квалификации турнира в Мадриде взяли россиянки Анна Блинкова (6) и Алина Чараева.