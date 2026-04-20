«Невольно начинаешь замедляться». Андреева — о том, каково играть с соперницей с травмой

«Невольно начинаешь замедляться». Андреева — о том, каково играть с соперницей с травмой
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, каково это — играть с соперницей, которая чувствует себя плохо во время матча.

— В теннисе бывает странная ситуация, когда теннисист играет с небольшим повреждением, и иногда оппоненту бывает сложно играть в полную силу. Сталкивалась ли ты с этим?
— Конечно, когда ты видишь, что, возможно, твоя соперница не чувствует себя хорошо и с ней что-то не так, ты невольно начинаешь немного замедляться, потому что возникает мысль: «О, это происходило и со мной», и ты ждёшь, чтобы она либо снялась, либо взяла медицинский тайм-аут. Потому что вот ты играла, и вдруг ритм игры сломался. И ты уже не играешь в свою игру. Ты ждёшь ошибок соперницы, потому что она чувствует себя неважно. К счастью, со мной этого пока не случалось. Возможно, это ещё произойдёт в будущем. Но надеюсь, что нет.

— Тебе доводилось играть с лёгким повреждением?
— В последнее время такого почти не было. Единственный раз, который я помню, когда просила медицинский перерыв, это было в Майами с Вики [Мбоко]. Это чуть ли не единственный матч, в котором я вызывала физио на корт. Я чувствовала себя не лучшим образом, но играла скорее так же, как обычно. Атмосфера или что-то ещё не поменялись от этого, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

