«Это сложно». Мирра Андреева — о переходе с грунта в помещении на открытый грунт

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева перед стартом на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) рассказала, в чём заключается сложность перехода с грунта в помещении на грунт на открытом воздухе.

— У тебя были две потрясающие недели в Линце и Штутгарте. Что самое сложное в переходе с грунта в помещении на грунт на открытом воздухе?

— Да, это сложно, потому что мы играли в помещении, а сейчас — на воздухе. Тут нет крыши, есть солнце, погода постоянно меняется. Так что в первые дни важно быть готовым к тому, что условия будут меняться, и нужно чуть больше времени, чтобы к этому привыкнуть. И тогда уже не будешь чувствовать какую-то разницу, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.