Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Друзья шутят». Мария Шарапова опубликовала фото с празднования своего дня рождения

Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фото с празднования своего дня рождения. Вчера, 19 апреля, легенде российского тенниса исполнилось 39 лет.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

«Мои друзья шутят. И обладают отличным вкусом. Спасибо за прекрасные поздравления с днём рождения!» — написала Шарапова на своей странице в соцсети.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России, член мирового Зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android