Фото: нарядные Соболенко и Джокович прибыли на церемонию вручения наград Laureus

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 24-кратный победитель мэйджоров, четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прибыли на торжественную церемонию вручения наград престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая сегодня, 20 апреля, проходит в Мадриде (Испания).

Соболенко в рамках премии номинирована на звание «Спортсменка года». Арина для выхода выбрала серебристое платье в пайетках.

Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Джокович же станет одним из ведущих мероприятия наряду с трёхкратной олимпийской чемпионкой фристайлисткой Эйлин Гу. Новак появился на красной дорожке в роскошном смокинге.

Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Отметим, что Джокович удостаивался звания «Спортсмен года» по версии Laureus World Sports Awards пять раз (в 2012, 2015, 2016, 2019, 2023 годах).

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.

