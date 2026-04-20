Карлос Алькарас не смог гарантировать своё участие в «Ролан Гаррос» — 2026

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, общаясь с журналистами, не смог гарантировать своё участие в «Ролан Гаррос» — 2026, который пройдёт с 24 мая по 7 июня. Испанцу предстоит очередная защита титула.

«Посмотрим, как всё сложится. Следующий этап обследования будет решающим, поэтому мы стараемся сделать всё возможное, чтобы он прошёл хорошо. Сейчас нужно набраться терпения. В эти дни я стараюсь быть максимально терпеливым, но, конечно, мы просто ждём. Через несколько дней будут новые обследования, и уже после них станет понятно, насколько серьёзна травма и какие шаги предпринимать дальше. Пока же я стараюсь сохранять позитивный настрой, хотя эти дни тянутся довольно долго», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Морон со ссылкой на видео Teledeporte.

Ранее Алькарас снялся с матча второго круга на турнире ATP-500 в Барселоне из-за травмы запястья. Испанец заявил, что травма оказалась немного серьёзнее, чем все ожидали. Впоследствии Карлос отказался от участия в «Мастерсе» в Мадриде.