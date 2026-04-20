Карлос Алькарас с фиксатором для запястья пришёл на церемонию вручения наград Laureus

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пришёл с фиксатором для запястья на торжественную церемонию вручения наград престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая сегодня, 20 апреля, проходит в Мадриде (Испания).

Алькарас в рамках премии номинирован на звание «Спортсмен года».

Ранее Алькарас снялся с матча второго круга на турнире ATP-500 в Барселоне из-за травмы запястья. Испанец заявил, что травма оказалась немного серьёзнее, чем все ожидали. Впоследствии Карлос отказался от участия в «Мастерсе» в Мадриде.