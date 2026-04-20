Алькарас признан «Спортсменом года» по версии премии Laureus. Он обошёл Синнера и Дембеле

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признан «Спортсменом года» по версии престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая в третий раз подряд проходит в Мадриде (Испания).

С Алькарасом за это звание боролись:

Янник Синнер (теннис, Италия);

Усман Дембеле (футбол, Франция);

Арман Дюплантис (лёгкая атлетика, Швеция);

Марк Маркес (мотогонки, Испания);

Тадей Погачар (велоспорт, Словения).

Отметим, что статуэтка премии Laureus Awards разработана и изготовлена люксовым брендом Cartier. Алькарас получил её из рук легенд футбола Икера Касильяса и Луиша Фигу.

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.