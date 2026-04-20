«Не буду вас обманывать». Карлос Алькарас высказался о сроках своего восстановления

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас во время посещения церемонии вручения наград престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая сегодня, 20 апреля, проходит в Мадриде (Испания), высказался о своей травме и сроках восстановления.

«Я мог бы чувствовать себя лучше, не буду вас обманывать (смеётся). Не могу назвать точных сроков своего возвращения. Могу гарантировать, что сделаю всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее.

У меня были очень хорошие месяцы, лучшее начало года в моей карьере, хотя есть моменты, которые нужно улучшить. Но это вопрос времени. Пока я очень доволен. Теннис — это вид спорта, который может показаться индивидуальным, однако за ним стоит огромное количество людей. Семья — это самое главное, что есть у человека», — приводит слова Алькараса AS.

Ранее Алькарас снялся с матча второго круга на турнире ATP-500 в Барселоне из-за травмы запястья. Испанец заявил, что травма оказалась немного серьёзнее, чем все ожидали. Впоследствии Карлос отказался от участия в «Мастерсе» в Мадриде.