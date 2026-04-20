Алькарас — о звании «Спортсмен года»: представить себе такого не мог, когда был мальчишкой

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал получение звания «Спортсмен года» по версии престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая сегодня, 20 апреля, проходит в Мадриде (Испания).

«Хочу поблагодарить академию и всех, кто отдал за меня голоса. Получить эту награду – самое значимое событие в спорте. Также хочу поздравить номинантов, ведь быть рядом с такими спортсменами, как вы, – огромная честь. Ваши достижения невероятны, и возможность разделить этот момент с вами делает его ещё более особенным.

Эта награда отмечает сезон, который для меня был поистине потрясающим. Я думаю не только о трофеях и результатах, но и о пути, о трудных моментах, о людях, которые были рядом, и о том, чему я научился. Именно поэтому эта награда так важна для меня. Её получали спортсмены, которыми я восхищаюсь, которые вдохновляли целые поколения, а теперь получил её я. Я и представить себе не мог такого, когда был мальчишкой. То, как ты относишься к другим, и то, каким человеком ты являешься каждый день, – вот что остаётся в итоге. Спасибо моей семье и болельщикам. Благодарю за эту честь. Это ночь, которую я никогда не забуду», — приводит слова Алькараса AS.