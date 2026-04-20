Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Арина Соболенко признана «Спортсменкой года» по версии Laureus

Арина Соболенко признана «Спортсменкой года» по версии Laureus
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко признана «Спортсменкой года» по версии престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая в третий раз подряд проходит в Мадриде (Испания).

С Соболенко за это звание конкурировали:

Айтана Бонмати (футбол, Испания);
Мелисса Джефферсон (лёгкая атлетика, США);
Фаит Чепнгетич Кипьегон (лёгкая атлетика, Кения);
Кэти Ледеки (плавание, США);
Сидни Маклафлин Леврон (лёгкая атлетика, США).

Отметим, что статуэтка премии Laureus Awards разработана и изготовлена люксовым брендом Cartier.

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.

