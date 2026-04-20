«Спасибо, что подталкивали меня вперёд». Соболенко произнесла речь после получения награды

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко произнесла речь после того, как была признана «Спортсменкой года» по версии международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая в третий раз подряд проходит в Мадриде (Испания).

«Меня трясёт после того, как я увидела все эти вдохновляющие истории. Когда смотрела на список победительниц прошлых лет, подумала: невероятно, что моё имя появится рядом с именами этих легенд. У меня нет слов, это потрясающе. Во всех видах спорта есть сильные, влиятельные и вдохновляющие женщины, которые совершают невероятные поступки, поэтому это так много значит. Спасибо академии, команде, моей семье, моему партнёру за то, что подталкивали меня вперёд и поддерживали. Без вас я бы не справилась. Здесь так много звёзд, это большая честь», — приводит слова Соболенко AS.

