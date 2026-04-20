Алькарас: если буду форсировать возвращение в тур, это может сильно навредить мне

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас объяснил, почему не собирается форсировать своё возвращение в тур после травмы кисти, несмотря на грядущий «Ролан Гаррос» — 2026, где ему предстоит очередная защита титула.

«У меня впереди долгая карьера. Если буду форсировать возвращение, это может сильно навредить мне в будущем. Мы ждём результатов медицинских тестов. Посмотрим, что они покажут. Я предпочитаю вернуться чуть позже, но полностью готовым, чем вернуться рано и сыграть плохо. Нужно беречь себя, потому что я хочу играть как можно дольше», — сказал Алькарас Eurosport.es.

Ранее Алькарас снялся с матча второго круга на турнире ATP-500 в Барселоне из-за травмы запястья. Испанец заявил, что травма оказалась немного серьёзнее, чем все ожидали. Впоследствии Карлос отказался от участия в «Мастерсе» в Мадриде.