Мирра Андреева: перед матчем стараюсь представить, что я Федерер или Надаль

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что представляет, когда выходит на корт в официальной встрече WTA.

– Перед матчем, когда я закрываю глаза, стараюсь представить, что я Роджер [Федерер] или Рафа [Надаль] – легенды, которые борются за каждый мяч и делают те самые удары, которые потом попадают в хайлайты. Пытаюсь представить, что я один из них, и выхожу с таким настроем. И обычно у меня в голове есть какая-то глупая песня, которую я напеваю весь матч. Это смесь этих двух ощущений.

– Какую песню ты поёшь?
– Не знаю. Каждый день разная. Но я помню, что перед моим первым матчем на US Open в голове у меня играла песня Uptown Girl, — сказала Андреева на YouTube-канале WTA.

