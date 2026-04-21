Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание матчей 21 апреля

Сегодня, 21 апреля, на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) стартует турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. WTA-1000 в Мадриде (Испания). Первый круг. Расписание некоторых матчей 21 апреля (время московское):

  • 15:00 — Паула Бадоса (Испания, WC) — Юлия Грабер (Австрия, LD).
  • 17:00 — Кайтлин Кеведо (Испания, WC) — Винус Уильямс (США, WC).
  • 18:00 — Анастасия Захарова (Россия) — Камила Осорио (Колумбия).
  • 18:30 — Питон Стирнс (США) — Лоис Буассон (Франция).

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
«Слушаю подкасты и собираю алмазную мозаику». Мирра — перед первым «тысячником» на грунте
