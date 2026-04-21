Екатерина Александрова снялась с «тысячника» в Мадриде из-за травмы

14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова снялась с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы. В основной сетке соревнований её заменит представительница Греции Мария Саккари.

Она начнёт выступление на турнире со второго круга, где сыграет с победителем встречи Каролина Плишкова (Чехия) — победитель квалификации.

Ранее Екатерина Александрова сыграла на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). Во втором круге она уступила чешке Линде Носковой (1:6, 1:6).

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
