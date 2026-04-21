«Надеюсь увидеть его на корте как можно скорее». Синнер — о травме Алькараса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о травме семикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.

«Он сейчас переживает не самый лёгкий момент, и я надеюсь увидеть его на корте как можно скорее, возможно, даже в Риме. Как конкурент я надеюсь, что он будет и на «Ролан Гаррос», потому что, когда хочешь побеждать, хочешь это делать против сильнейших игроков мира», — приводит слова Синнера SkySports.

Ранее Алькарас снялся с матча второго круга на турнире ATP-500 в Барселоне из-за травмы запястья. Испанец заявил, что травма оказалась немного серьёзнее, чем все ожидали. Впоследствии Карлос отказался от участия в «Мастерсе» в Мадриде.