Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович: надеюсь быть готовым хотя бы к «Ролан Гаррос». Не могу прогнозировать

Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович усомнился в своём участии на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«У меня травма, надеюсь быть готовым хотя бы к «Ролан Гаррос». Работаю над тем, чтобы сыграть в Риме, но сейчас не могу ничего прогнозировать. Всё зависит от того, как будет идти восстановление. По крайней мере, к «Ролан Гаррос» я буду готов», – приводит слова Джоковича Eurosport.es.

В этом сезоне последний раз Новак Джокович выходил на корт на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где уступил Джеку Дрейперу в четвёртом круге со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (5:7). После этого серб пропустил соревнования в Майами, Монте-Карло и Мадриде.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android