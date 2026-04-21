Новак Джокович: надеюсь быть готовым хотя бы к «Ролан Гаррос». Не могу прогнозировать

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович усомнился в своём участии на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«У меня травма, надеюсь быть готовым хотя бы к «Ролан Гаррос». Работаю над тем, чтобы сыграть в Риме, но сейчас не могу ничего прогнозировать. Всё зависит от того, как будет идти восстановление. По крайней мере, к «Ролан Гаррос» я буду готов», – приводит слова Джоковича Eurosport.es.

В этом сезоне последний раз Новак Джокович выходил на корт на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где уступил Джеку Дрейперу в четвёртом круге со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (5:7). После этого серб пропустил соревнования в Майами, Монте-Карло и Мадриде.