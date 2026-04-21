«Сейчас это больше вопрос настроя и тенниса». Бадоса — о физическом состоянии
Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о текущем физическом состоянии, а также поделилась настроем на предстоящие грунтовые турниры.

«Думаю, все знают ситуацию. Я этого не скрываю и никогда не скрывала. Конечно, на других турнирах я была в лучшей форме, но сейчас ситуация такова. Считаю себя человеком, который всегда выходил победителем в самые сложные моменты. Очевидно, что в теннисе у меня есть всё необходимое, а дальше дело лишь в адаптации, в изменении динамики. В этом плане очень помогает уверенность.

И кто знает, очевидно, когда кто-то был одним из лучших игроков мира, я думаю, что на любом турнире всё может повернуться, и всё может измениться. И у меня всегда есть эта вера, даже если очень трудно. Сейчас это больше вопрос настроя и тенниса, чем физики, по крайней мере. Да, моё тело реагирует позитивно. И теперь это немного о том, чтобы пазл складывался — в моей голове и в моём теннисе, и чтобы я снова нашла себя, потому что думаю, что, когда найду себя, теннис выйдет на уровень», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Материалы по теме
Паула Бадоса рассказала, как любит проводить время вне тенниса
