«Мне в принципе всё равно — 150-я в мире или вторая». Бадоса — о давлении из-за рейтинга

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, испытывает ли давление в ситуации, когда ей нужно вернуть себе место в топе мирового рейтинга.

«Давление всегда одинаковое. Думаю, именно это меня и определяет. Если бы не это, я бы не достигла того, чего достигла. Мне в принципе всё равно — 150-я в мире или вторая, потому что считаю, что могу выиграть или проиграть любой матч. Это всегда меня определяло – я очень конкурентоспособный человек. Поэтому буду требовать от себя того же сейчас и в будущем, когда буду на более высоком уровне», — приводит слова Бадосы Punto de Break.