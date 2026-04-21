Бадоса рассказала, что может помочь ей удачно выступить на «тысячнике» в Мадриде
Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что может помочь ей удачно выступить на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она сыграет с представительницей Австрии Юлией Грабер (107-я в рейтинге).
Мадрид (ж). 1-й круг
21 апреля 2026, вторник. 15:30 МСК
Паула Бадоса
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
Юлия Грабер
«Думаю, может очень помочь, если я смогу установить контакт с позитивной и хорошей стороной публики, к ощущению, что в итоге не играю одна, мы играем все вместе. Я человек, который умеет это чувствовать, и, думаю, если найду способ наладить контакт с аудиторией, особенно в этом аспекте, потому что это будет ключевой момент на корте, это может оказать на меня очень позитивное влияние», — приводит слова Бадосы Punto de Break.
Материалы по теме
- 21 апреля 2026
-
15:43
-
15:11
-
14:49
-
14:39
-
13:45
-
13:20
-
12:57
-
12:49
-
12:26
-
12:05
-
11:48
-
11:33
-
11:19
-
10:52
-
10:37
-
10:03
-
09:30
-
08:30
-
00:56
-
00:36
- 20 апреля 2026
-
23:59
-
23:49
-
23:15
-
22:29
-
21:59
-
21:35
-
21:18
-
20:54
-
20:49
-
20:31
-
20:19
-
19:57
-
19:31
-
19:25
-
18:46