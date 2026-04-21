Бадоса рассказала, что может помочь ей удачно выступить на «тысячнике» в Мадриде

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что может помочь ей удачно выступить на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она сыграет с представительницей Австрии Юлией Грабер (107-я в рейтинге).

«Думаю, может очень помочь, если я смогу установить контакт с позитивной и хорошей стороной публики, к ощущению, что в итоге не играю одна, мы играем все вместе. Я человек, который умеет это чувствовать, и, думаю, если найду способ наладить контакт с аудиторией, особенно в этом аспекте, потому что это будет ключевой момент на корте, это может оказать на меня очень позитивное влияние», — приводит слова Бадосы Punto de Break.