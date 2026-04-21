«Это ужасно, правда». Паула Бадоса — о негативных сообщениях от ставочников

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о негативных сообщениях, которые игроки получают после размещения ставок на спорт.

«Да, это ужасно, правда. Я постоянно это вижу и, очевидно, каждый день сталкиваюсь с этой ерундой, и, к сожалению, это невозможно остановить, потому что, думаю, за этим кроется целая коммерческая выгода, но это сложная ситуация. Возможно, для меня время для этого другое, потому что я знаю, что не воспринимаю это всерьёз, но знаю, что, например, для 18, 19 или 20-летней девушки это может быть сложно, потому что я сама через это прошла, и это в конечном итоге может породить много неуверенности, особенно когда ты занимаешься спортом, где нужно быть очень спокойной», — приводит слова Бадосы Punto de Break.