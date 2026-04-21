Аманда Анисимова не выступит на турнире WTA-1000 в Мадриде

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова снялась с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы запястья. В основной сетке соревнований её заменит польская спортсменка Магдалена Френх.

Во втором круге соревнований Френх сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Солана Сьерра (Аргентина).

Ранее с «тысячника» в Мадриде снялись россиянка Екатерина Александрова, чешка Каролина Мухова и британка Эмма Радукану.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).