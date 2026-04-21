«Иногда это непросто, но мы на правильном пути». Бадоса — о корректировках в своей игре

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, какие корректировки внесла в свою игру для борьбы с текущими проблемами.

«Да, мне пришлось внести некоторые коррективы, я уже говорила об этом, возможно, немного изменить свой стиль игры, чтобы сократить количество розыгрышей, но это не противоречит моей сути, потому что я также люблю играть очень тактически и люблю теннис. Необходимо вносить коррективы, а это требует времени, изменений и адаптации, и иногда это непросто, но мы на правильном пути», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Бадоса выступает на турнире WTA-1000 в Мадриде. В первом круге соревнований она сыграет с Юлией Грабер из Австрии.