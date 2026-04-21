Даниил Медведев потренировался с Григором Димитровым на «Мастерсе» в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев перед стартом «Мастерса» в Мадриде (Испания) провёл тренировку с болгарином Григором Димитровым (137-й в рейтинге). Передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Даниил Медведев в Мадриде стартует со второго круга. Он сыграет с победителем матча Фабиан Марожан (Венгрия) — Итан Куинн (США). Димитров в первом круге встретится с победителем квалификации.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.