Видео: Карен Хачанов спаррингует с Беном Шелтоном перед стартом «Мастерса» в Мадриде

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов провёл тренировку с американцем Беном Шелтоном (шестой в рейтинге) перед стартом грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На «Мастерсе» в Мадриде Хачанов и Шелтон стартуют со второго круга. Карен сыграет с победителем встречи Мартин Ландалус (Испания) — Адам Уолтон (Австралия), а соперник Бена определится в матче Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Маттео Берреттини (Италия).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.