Янник Синнер опубликовал пост после премии Laureus World Sports Awards — 2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в социальных сетях опубликовал пост после престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая в третий раз подряд прошла в Мадриде (Испания).

«Какая честь разделить вечер с такой невероятной группой номинантов. Поздравляю всех победителей! Спасибо», — написал Синнер в социальных сетях.

Синнер боролся в номинации «Спортсмен года». Победителем стал испанский теннисист Карлос Алькарас. В число номинантов также вошли Усман Дембеле (футбол, Франция), Арман Дюплантис (лёгкая атлетика, Швеция), Марк Маркес (мотогонки, Испания) и Тадей Погачар (велоспорт, Словения).