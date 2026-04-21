Андрей Рублёв провёл тренировку с Денисом Шаповаловым на турнире в Мадриде

12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв перед стартом грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) провёл тренировку с канадцем Денисом Шаповаловым (35-й в рейтинге). Передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На «Мастерсе» в Мадриде Рублёв и Шаповалов начнут выступление со второго круга. Россиянин встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай) — Вит Коприва (Чехия). Канадец сыграет с американцем Райлли Опелкой или квалифаером.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.