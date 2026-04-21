Определилась соперница Дианы Шнайдер во втором круге «тысячника» в Мадриде
50-я ракетка мира испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (69-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:1.
21 апреля 2026, вторник. 13:55 МСК
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Бузас Манейро один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хаддад-Майи ни одного эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Во втором круге соревнований в Мадриде Бузас Манейро сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер (19-я в рейтинге).
