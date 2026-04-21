Алина Чараева — Никола Бартунькова: результат матча 21 апреля, счёт 2:1, финал квалификации турнира в Мадриде

Алина Чараева пробилась в основную сетку турнира WTA-1000 в Мадриде
129-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева пробилась в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале квалификации она обыграла чешку Николу Бартунькову (93-я в рейтинге) со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. В её рамках Чараева восемь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бартуньковой семь эйсов, 12 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

